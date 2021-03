Centenars de taxistes comencen la marxa lenta a Barcelona en contra l'arribada d'Uber a la capital catalana

Centenars de taxistes han iniciat una marxa lenta des de la plaça d'Espanya de Barcelona com a protesta davant l'arribada d'Uber a la capital catalana. La marxa, que ha començat a les 9:30 h, té previst recórrer algunes de les principals vies de la ciutat i arribar al Parlament, on els taxistes seran rebuts per representants de les diferents formacions polítiques.

Durant el recorregut, els taxistes també s'aturaran davant la seu de Foment de Treball per retreure l'actitud de la patronal. Abans de la concentració, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ja ha avançat que la reconciliació amb Uber és impossible i que farà "tot el possible" per expulsar-la de la ciutat. "No la volem operant ni de forma il·legal ni de forma legal", ha comentat.