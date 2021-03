La CUP colla ERC i JxCat exigint-los desobediència

La CUP va urgir ahir tant Esquerra com Junts sortir de la seva «zona de confort» per desencallar la configuració del futur Govern i perquè el programa que exerceixin des del Palau de la Generalitat en els propers quatre anys sigui desobedient i de confrontació amb l'Estat. En plenes negociacions entre independentistes -de nou bilaterals perquè des de la constitució de la 13a legislatura no hi ha hagut una cita a tres bandes-, els «cupaires» van celebrar una conferència política per marcar les seves propostes i línies vermelles a Pere Aragonès, el presidenciable que necessita que els anticapitalistes facilitin la seva investidura, encara que sigui amb una abstenció a la segona volta. «Tenim pressa», van advertir en diverses ocasions els diputats Dolors Sabater, Carles Riera i Laia Estrada, demanant «embats a l'Estat» davant «falsos diàlegs».

Els anticapitalistes van escenificar des de Barcelona una llarga fulla de peticions entre les quals destaquen un enfortiment del sector públic, una reversió de les privatitzacions, una banca pública, una renda bàsica universal, i polítiques per noquejar el canvi climàtic. En el pla independentista, van defensar sense fissures un referèndum abans del 2025 al qual insten a arribar «amb els deures fets», és a dir, amb estructures d'Estat equipades per a la previsible reacció de l'Estat després de la convulsa tardor de 2017.

Una altra taula de diàleg

La taula de diàleg mai ha agradat a la CUP, fet pel qual van instar el sobiranisme a crear-ne una de paral·lela de la qual no formi part el Govern per teixir una estratègia conjunta «per a la ruptura».

Sabater no va amagar la seva por que les negociacions acabin amb un acord ERC-JxCat que repeteixi els xocs als quals es van acostumar durant el seu passat mandat. I els anticapitalistes van aprofitar la cita per recordar-los -amb la mirada posada sobre Aragonès, Marta Vilalta, Josep Rius i Aurora Madaula, acomodats en les primeres files de convidats- que no estan disposats a ser una «crossa» del futur executiu, sinó que el seu únic propòsit és «un impuls de canvi polític». «Demanem que, a l'hora de negociar, fem tots un esforç per estar a l'altura», va afegir.