ERC eleva el to amb Sánchez perquè posi data a la nova reunió de la taula de diàleg

El principal èxit d'ERC a Madrid, la taula de negociació entre governs, amenaça els republicans de girar-se en contra just en el pitjor moment. L'aposta pel diàleg dels republicans, en oposició a la voluntat de «confrontació democràtica» que propugna JxCat, ha topat amb la convocatòria d'eleccions a Madrid, quelcom que augura una nova dilació per a la segona reunió de la taula de negociació.

La campanya madrilenya s'ha convertit, segons el parer d'ERC, en la penúltima excusa de Pedro Sánchez per no afrontar la «carpeta catalana», després de mesos sense fer un sol gest de complicitat als republicans i amb decisions de la Fiscalia General de l'Estat que han enervat Esquerra. Un retard que se suma a la manca de perspectiva d'un pacte sobre l'amnistia i l'autodeterminació just quan ERC seu cada dia amb JxCat i la CUP, les dues forces que porten any i mig afirmant que la taula de negociació no servirà per a res i que el que fa ERC a Madrid és entreguisme a Sánchez. Així, ERC necessita una concreció. Per això, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, va elevar més el to, coquetejant per segona vegada en una setmana amb la retirada del suport al Govern i preguntant-se amb qui aprovarà l'executiu algun dels projectes més progressistes que té previstos.