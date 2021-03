Salut alerta: Salvar Setmana Santa pot costar 800 malalts a l'UCI

Salut ha alertat aquest dijous que la baixada de contagis s'ha estancat i que les UCI continuen amb molta tensió, i ha demanat precaució de cara al primer cap de setmana sense confinament comarcal per als grups bombolla. En aquest sentit, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha subratllat que un rebrot ara podria provocar una quarta onada amb 800 malalts a l'UCI per covid-19. Comella ha admès preocupació pel que pugui passar en els propers dies i amb unes UCI amb 423 pacients, i ha remarcat que si ara es produís una quarta onada, la situació a les UCI seria pitjor que la de l'inici de la tercera, quan hi havia 320 pacients -mitjan desembre-.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat aquest dijous més "prudència que mai" en les mesures de protecció de la covid-19 després que la baixada de contagis s'hagi estancat i que alguns indicadors, com la velocitat de transmissió del virus (Rt), hagin pujat lleugerament.

"No podem baixar la guàrdia", ha remarcat la consellera amb vista al cap de setmana, després que aquest dilluns es flexibilitzessin algunes restriccions, com el confinament comarcal si es manté la bombolla de convivència o l'obertura del comerç no essencial.

La consellera ha assenyalat que són conscients que aquest cap de setmana hi pot haver "un canvi en l'estat d'ànim" i ha recordat en aquest sentit que tota activitat que es faci fora de la bombolla de convivència, tant social com professional, s'ha de fer amb les mesures de prevenció de contagis del coronavirus.

La titular de Salut ha indicat que la voluntat del Govern és mantenir les restriccions actuals fins el diumenge 28 de març i allargar-les, però ha advertit que no descarten res si es produís algun "canvi brusc" en l'evolució de la pandèmia en els propers dies. Per això ha demanat la implicació de tothom per evitar que aquest "estancament" es transformi en l'inici d'una quarta onada.



Situació a les UCI, delicada

El director del CatSalut ha advertit del risc que es produís ara una quarta onada, amb 423 pacients ingressats a les UCI actualment a causa de la covid-19 -abans de la pandèmia hi havia 575 llits de crítics a tot Catalunya-. Actualment hi ha prop de 900 pacients ingressats a les UCI en total, entre la covid-19 i les altres patologies.

Les UCI s'han buidat des que es va arribar al pic de la tercera onada a principis de febrer amb 731 pacients amb covid-19, però la baixada és molt lenta. Comella ha indicat que en la tercera onada les UCI van tenir, durant més de 30 dies, més de 1.000 pacients entre totes les patologies -amb un pic de 1.114- i ha alertat de l'impacte que suposa sobre les organitzacions i els professionals treballar a aquesta "doble velocitat".

Comella ha alertat que si ara es produís una quarta onada i el comportament fos similar al de la tercera i al de la segona, quan hi va haver uns 400 nous ingressos a les UCI, es podria arribar als 800 pacients crítics a causa de la covid-19. Aquesta previsió preocupa al CatSalut per l'atenció als pacients amb covid-19 i els que tenen altres patologies. Ja va passar en la tercera onada que les UCI no s'havien buidat de la segona.

Una altra dada que preocupa al CatSalut és l'alentiment de la baixada de les infeccions respiratòries agudes. Fa quatre setmanes, es van reduir un 20% respecte a la setmana anterior; en fa tres, va ser d'un 10%; la passada, les infeccions van baixar un 8% i aquesta, un 2%. "Les dades ens fan pensar que hem entrat en una situació d'altiplà, que no sabem si es mantindrà o en els propers dies es produirà un repunt", ha advertit.



AstraZeneca: en espera del posicionament de l'EMA

El Departament de Salut es troba pendent aquest dijous del posicionament de l'Agència Europea del Medicament (EMA) sobre la vacuna d'AstraZeneca després que diversos països, entre els quals l'estat espanyol, en suspenguessin de forma cautelar aquesta setmana l'administració per casos de trombes en persones que l'havien rebut.

Vergés ha demanat diferenciar els moviments negacionistes de la inquietud que pot generar la paràlisi d'un fàrmac i ha defensat que aquesta suspensió cautelar amb un "criteri de prudència" i dona "més garantia i seguretat" a la vacuna. La titular de Salut ha demanat "confiança" en l'estratègia de vacunació.

Paral·lelament a la suspensió d'AstraZeneca, de moment aquesta setmana s'han administrat 54.000 vacunes, sobretot segones dosis, ha informat Vergés. Salut preveu que la vacuna de Janssen -la quarta que s'administrarà a Catalunya- està previst que arribi a mitjan o finals d'abril.



3.000 sancions imposades de les 103.000 rebudes

La consellera ha indicat que han rebut 103.000 sancions per incompliment de les normes anticovid; se n'han gravat unes 16.000 i se n'han imposat més de 3.000. Així ho ha indicat en la roda de premsa preguntada per aquesta qüestió després que el diari 'Ara' publiqués que Salut només havia cobrat 150 multes de les 92.000 posades des de l'estiu.

Vergés ha defensat que des de mitjan de febrer han "avançat molt" i han "multiplicat per deu el ritme" de les sancions. Han contractat 163 administratius i 130 tècnics juristes i han simplificat alguns tràmits d'alguns expedients, com els relacionats amb les mascaretes.