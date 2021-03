Argimon planteja "donar més aire" dins dels territoris amb menys incidència de la covid

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha plantejat "donar més aire" dins dels territoris amb menys incidència de la covid. En declaracions a TV3, ha descartat confinar àrees amb incidències molt elevades, com la Vall d'Aran, i ha dit que en tot cas si s'ha de plantejar alguna discriminació "hauria de ser en positiu" en les zones "en verd". En general, ha confiat "no anar enrere" en les mesures per Setmana Santa i ha afirmat que "tant de bo" es pogués ampliar horaris en la restauració i relaxar altres mesures, però ha insistit que "dependrà de les dades epidemiològiques". Ha reconegut també que és "molt discriminatori" que la restauració dels centres comercials no pugui obrir i espera que això canviï "de seguida que es pugui".

Tot i això, ha defensat que si es manté el tancament d'aquests bars i restaurants és per mantenir l'esperit que es pugui anar al centre comercial a comprar però no "a passar el dia". "Però penso que sí, hauríem de tenir la mateixa consideració que la resta", ha manifestat.

Sobre relaxar les mesures en els territoris amb millors indicadors, que actualment es concentren a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, Argimon ha explicat que s'està parlant amb les entitats municipalistes per tal de decidir si es poden prendre mesures "internament dins de cada comarca" en aquelles on els indicadors de la covid-19 són més bons.



Defensa l'obertura tot i la situació epidemiològica

Argimon ha tornat a defensar que s'estigui fent una petita obertura de les restriccions, tot i la situació epidemiològica. "Necessitem aire, el necessitem tots des del punt de vista social, emocional i econòmic", ha afirmat. Ha insistit però que s'ha de fer "amb la màxima responsabilitat possible" perquè estan "en joc" les properes setmanes i l'inici de la vacunació massiva, prevista per a l'abril.

En aquest sentit, ha afirmat que amb la incidència actual, la vacunació "evitaria uns 500 ingressos", mentre que si la incidència puja a nivells per exemple dels que té França, serien uns mil ingressos.

Segons el seu parer, el Govern sempre ha estat clar en quant a que el confinament comarcal només es pot trencar amb la bombolla de convivència. En aquest sentit, ha introduït però que una persona que viu sola també té la seva bombolla més propera. "Aquesta persona que viu sola tindrà amics que no conviuen junts, però sí poden sortir aquest cap de setmana han de sortir perquè és bo que surtin", ha declarat.



Demana "imaginació" a Cultura de cara a Sant Jordi

El secretari també ha demanat "imaginació" al Departament de Cultura de cara a Sant Jordi, perquè ha reconegut que és "molt aviat". Ha afirmat que Salut ajudarà "tot el que pugui" per poder tirar endavant aquesta celebració ja que ha posat en valor que la cultura ha ajudat molt durant el confinament i hi continua ajudant.

