Salut prorrogarà les restriccions i descarta obrir més els bars

La consellera de Salut de Catalunya, Alba Vergés, va descartar ahir obrir més l'hostaleria i la restauració de cara a Setmana Santa, com va afirmar la portaveu del Govern, Meritxell Budó, el 2 de març. «Ens toca revisar-les [les restriccions] per al dia 28 [tenen una vigència de 14 dies], tot i que sigui per prorrogar-les. Tot depèn de la situació epidemiològica. La fatiga pandèmica és una realitat, però el sistema de salut està fent front a tot això des de fa un any», va dir Vergés.

Així, la Conselleria de Salut no estudia obrir més els sectors econòmics més castigats per la crisi, sinó, a tot estirar, mantenir les mesures vigents. El Govern fins i tot els podria tancar més, si les dades epidemiològiques ho avalessin. «La voluntat és mantenir les mesures més enllà de 14 dies. Però una altra cosa és que l'anàlisi epidemiològica va dia a dia. ?Entre totes i tots hem d'aconseguir que aquest estancament no es converteixi en un inici d'onada», va manifestar Vergés a la roda de premsa setmanal del Procicat.

Sàmper i la mobilitat

«Hem constatat un augment de la mobilitat des de fa uns dies, però ha de fer-se amb seny». Són paraules del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en la mateixa roda de premsa. Dilluns es va aixecar al territori el confinament comarcal, que permet la sortida i entrada de la comarca només per a les bombolles de convivència (grups de persones que conviuen sota un mateix sostre).

Sàmper va citar un indicador que reflecteix aquest augment de la mobilitat i que preocupa el Govern: els certificats d'autoresponsabilitat, que estan baixant. Des de dilluns, s'han descarregat des de la web del Procicat uns 40.000 certificats, 15.000 dels quals dimecres, molts menys que en setmanes anteriors. «Hi continua havent confinament, hi ha aquesta excepcionalitat, però no s'ha de trencar mai el terme ´bombolla'. Es pot fer el mateix que abans amb la bombolla però canviant de lloc. Res més», va insistir el conseller Sàmper.

Augment de controls

Els Mossos d'Esquadra, va ?advertir, incrementaran els seus controls aleatoris de mobilitat, sobretot als parcs naturals i a les zones costaneres. «Aquell que sigui parat haurà d'acreditar que aquesta mobilitat és dins de la bombolla. Si no pot acreditar-ho, haurà de tornar cap a casa», va avisar Sàmper.