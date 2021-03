Comença la manifestació a favor de Pablo Hasél al centre de Barcelona amb centenars de participants

La manifestació a Barcelona per demanar l'alliberament del raper lleidatà Pablo Hasél ha començat a la plaça Universitat de la capital catalana. La convocatòria estava prevista per les 7 de la tarda, però no s'ha mogut fins passades les 8 del vespre. Durant la primera hora els assistents han articulat un micròfon obert, on han fet diverses reivindicacions de caràcter social i on, a més, es podia actuar. Posteriorment, centenars de persones han començat a caminar pel carrer Pelai. La marxa està encapçalada per una pancarta on es pot llegir 'Pels nostres drets i llibertats. Llibertat Pablo Hasél, amnistia total'.

La mobilització arriba després de setmanes de calma posteriors a les prop de dues setmanes de manifestacions que van acabar amb aldarulls importants en diversos punts de Catalunya, amb desenes de detinguts i ferits. Diverses ciutats catalanes també tenen manifestacions convocades, com Lleida, Girona i Tarragona, així com altres de l'Estat espanyol, com Palma, Alacant, Madrid, Cartagena, Saragossa, Màlaga, Càceres, Lleó o Gijón.