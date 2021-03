Crearan una comissaria per a víctimes de violència masclista

Els Mossos d'Esquadra crearan una Comissaria específica de la Dona per impulsar i coordinar les accions contingudes en un nou pla per lluitar contra la violència masclista. El pla consta de 20 mesures que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va presentar ahir. En aquest sentit, l'1 d'abril es posarà en marxa un canal de missatgeria instantània per a assessorament i informació sobre violència contra les dones. El nou model que implantarà el pla vol garantir i millorar la prevenció i oferir una atenció qualificada i especialitzada a les dones i els seus fills, així com potenciar la investigació policial dels fets delictius en aquest àmbit. També es vol reduir els processos de victimització i afavorir la denúncia.

El nou pla renova l'actual, que funciona des del 2012. Interior ha impulsat una revisió a fons amb l'objectiu de millorar l'atenció policial a les víctimes de violència de gènere.