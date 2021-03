L'Ajuntament de Barcelona exerceix d'acusació en el judici contra Salvini per haver bloquejat el vaixell d'Open Arms

L'Ajuntament de Barcelona exerceix d'acusació en el judici contra l'exministre de l'Interior italià Matteo Salvini per haver bloquejat el vaixell d'Open Arms. Fonts municipals han confirmat que en l'audiència prèvia celebrada aquest dissabte a Palerm (Itàlia), el tribunal ha acceptat que el consistori es personi en la causa. Aquest tribunal investiga Salvini, entre altres, per un presumpte delicte de segrest per negar el desembarcament a un port italià a l'Open Arms i mantenir retingudes a les persones que estaven al vaixell. El regidor de Sants-Montjuïc, Marc Serra, ha celebrat a través de Twitter que Barcelona "estigui present" a la sala i ha recordat que "salvar vides no és delicte, deixar morir la gent al mar, sí".

Els fets es remunten a l'estiu del 2019, quan un decret impulsat per l'exministre va impedir que el vaixell d'Open Arms desembarqués amb més de 130 persones a bord rescatades a alta mar. El vaixell va estar aturat vint dies fins que el fiscal d'Agrigento (Sicília) ho va permetre. Arran d'això, l'entitat va impugnar el decret i es va obrir un procediment penal en la qual l'organització humanitària és denunciant.

Amb la seva incorporació a la causa, el consistori vol "denunciar l'obstrucció de Salvini a la tasca humanitària de salvament marítim, així com reclamar danys econòmics i morals", ja que en aquell moment l'Ajuntament de Barcelona i l'organització de rescat tenien un conveni per finançar l'expedició humanitària.