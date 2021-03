Mor als 56 anys l'exdiputat del PP Jordi Cornet

Jordi Cornet, exdiputat del PP al Parlament de Catalunya i exdelegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, va morir ahir als 56 anys. Cornet, que va ser president del Barcelona Meeting Point i una de les figures rellevants del PP a Catalunya a les dues últimes dècades, patia un càncer des de 2015.

Cornet va ser coordinador del PP en diverses campanyes electorals, regidor a l'Ajuntament de Barcelona (1995-2010) i portaveu del grup. El 2010 va ser el número dos de la llista del PP per Barcelona per a les catalanes. Al gener de 2012 va renunciar a l'acta de diputat i va ser designat delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, on ocupava el càrrec de president del comitè executiu. Cornet era diplomat en Ciències Empresarials per la UB, ??màster en informàtica a l'Institut d'Estudis de Microprocessadors i màster en direcció d'empreses a l'escola de negocis IESE.