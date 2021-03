Aragonès insta Junts a «fer un Govern fort sense demora»

El coordinador nacional d'ERC i candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar ahir, durant l'acte de celebració de 90 anys de la fundació del partit, constituir «sense més demora» un Govern «fort» centrat en l'amnistia, l'autodeterminació, el progrés i la sortida de la pandèmia i de la crisi, i no pas un «simple intercanvi de responsabilitats». A més, el president del partit, Oriol Junqueras, va instar els republicans a «no queixar-se ni lamentar-se» per la «repressió» i a esforçar-se per fer possible la república catalana, tot «honorant» així els que els han precedit en aquesta tasca, recordant les nou dècades d'història del partit.

Aragonès va aprofitar l'acte per reivindicar la història d'Esquerra i justificar el seu present i futur. Les eleccions del passat 14 de febrer, va dir, van mostrar unes «grans majories» a favor de la independència i d'una «resolució del conflicte polític amb l'estat espanyol que passa pel referèndum, la llibertat i l'amnistia». També creu que els votants van preferir per una sortida de la crisi «en clau transformadora». «Aquesta majoria, com mai abans, a favor de la independència» ERC la utilitzarà «amb fermesa cap a la república catalana dels drets i llibertats», va afirmar. Aquesta «oportunitat històrica» creu que mereix un «bon acord de govern, una nova etapa per superar la repressió i la pandèmia, amb esperança». I aquest bon acord, va reblar, «no es fa amb un simple intercanvi de responsabilitats».

Junqueras, per la seva banda, en un missatge retransmès amb vídeo des de la biblioteca de Lledoners, va fer un repàs dels primers anys del partit en un «moment gairebé impossible» per l'ascens del feixisme, i va emmarcar aquell naixement en les circumstàncies «excepcionals» que es vivien a Catalunya. La secretària general, Marta Rovira, des de Suïssa, va reivindicar els pilars ideològics del partit, afegint que aquests ideals fundacionals es mantenen vigents actualment i que aquest «cercle virtuós» ha de seguir guiant les directrius de la formació i els objectius del país. Per la seva banda, Marta Vilalta també va reivindicar el llegat del partit, els seus antics dirigents i les seves dones.