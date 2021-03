L'incendi forestal a la Conca de Barberà afecta més de 20 hectàrees

L'incendi forestal a la Conca de Barberà mobilitza una trentena de dotacions dels Bombers de la Generalitat –entre mitjans terrestres i aeris- i afecta ja més de 20 hectàrees. L'avís del foc s'ha rebut a les 12.19 hores d'aquest diumenge a la serra de Senan, entre el Cap de la Serra (702 metres) i el Puig Coniller (611 metres). Els Bombers treballen en el flanc dret per evitar que les flames es propaguin cap a la carretera T-232 –de l'Espluga de Francolí a Senan- i en el flanc esquerre, que té menys potencial, per evitar que s'obri. Els focus secundaris es queden en zona de camps, en un indret molt poc habitat. El dispositiu d'extinció està format també per 2 patrulles d'Agents Rurals, 3 equips de les ADF, Mossos i SEM.