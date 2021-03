El virus no dona treva a la regió sanitària de Girona

La pandèmia no dona treva i les dades epidemiològiques segueixen a l'alça a la regió sanitària de Girona. Els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 59.384 (+103) i pugen a 62.600 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.991 persones, 2 més que en les últimes hores. Entre l'11 i el 17 de març es van declarar 11 defuncions, i 24 la setmana anterior. Hi ha 68.493 vacunats de la primera dosi, 3 més, i 34.289 de la segona, 185 més.

El risc de rebrot puja dos punts fins a 190, mentre que la setmana del 4 al 10 de març era de 157. L'Rt puja una centèsima i se situa en 1,12, mentre que en l'interval anterior era de 0,84. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 89 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 168 (185 en l'interval anterior). El 5,91% de les proves dona positiu.

Hi ha 169 pacients ingressats actualment, vuit més que fa 24 hores. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 179, entre l'11 i el 17 de març. La setmana anterior van ser 177.



Els indicadors pugen un dia més a Catalunya

A Catalunya ens trobem amb una situació similar: amb 1.068 nous contagis i 15 morts en les últimes 24 hores els indicadors empitjoren moderadament.

Les dades epidemiològiques actualitzades aquest diumenge pel Departament de Salut mostren una Rt (velocitat de propagació) de 1,05. El risc de rebrot també s'incrementa, ho fa 2 punts, fins a 198, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa molt lleugerament de 191,44 a 190,14.

S'han declarat 1.068 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 540.398. El 5,10% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 15 noves morts i el total és de 21.128 en tota la pandèmia. Hi ha 1.406 pacients ingressats als hospitals, 52 més, i 410 persones a l'UCI, tres més que fa 24 hores. Hi ha 663.978 vacunats amb la primera dosi (+415) i 344.734 amb la segona (+1.303).