Catalunya descarta endurir les restriccions per Setmana Santa

La Conselleria de Salut descarta endurir les restriccions durant la Setmana Santa i preveu, així, mantenir la lliure mobilitat de la bombolla de convivència dins de Catalunya, malgrat el repunt de la corba epidèmica del coronavirus. Així ho ha expressat aquest dilluns el secretari general del departament, Marc Ramentol, en una entrevista a RAC-1. «No podem fer passos enrere tan bon punt els indicadors empitjoren mínimament», ha assegurat Ramentol en al·lusió a l'evolució del virus aquests últims dies.

Així, Salut manté la seva voluntat de mantenir les restriccions actuals durant la Setmana Santa, amb la qual cosa es continuarà permetent la lliure mobilitat per Catalunya sempre que sigui amb la bombolla de convivència. El Govern no preveu, no obstant, relaxar aquestes restriccions: «El més prudent és mantenir la situació actual», ha apuntat Ramentol. Sí que s'endureix, per decisió de la Interterritorial, el màxim de persones en reunions del 26 de març al 9 d'abril.

En aquesta línia s'ha pronunciat també aquest dilluns la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, que havia donat esperances al sector de l'hostaleria fa set dies quan va defensar la reobertura de bars i restaurants a la nit. Ara, una setmana després, i després del primer cap de setmana de mobilitat sense tancament comarcal i l'empitjorament dels indicadors epidemiològics, corregeix: «Amb el repunt de l'última setmana, l'obertura de bars i restaurants per sopar haurà d'esperar uns dies més», ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Malgrat el lent ritme de vacunació, a l'espera que dimecres es reprengui l'administració d'AstraZeneca, Ramentol ha indicat que la previsió és tenir «a principis de juny el 30% de la població immunitzada amb dues dosis i, a mitjans de juny, el 50% haurà rebut, almenys, la primera dosi». Si es compleixen aquestes primeres previsions, l'escenari que preveu el departament que dirigeix en funcions Alba Vergés és que «abans d'acabar el mes d'agost tinguem un 70% de la població immunitzada», ha estimat.

El Govern té esperances dipositades en la vacuna de Janssen, que es preveu que pugui començar a arribar a Catalunya a l'abril i que té l'avantatge de ser monodosi.

En la mateixa entrevista, Budó s'ha referit a la mobilitat d'aquest cap de setmana i ha explicat que els Mossos han imposat més de 2.000 sancions per incompliments de les restriccions de mobilitat. «El fet d'haver-hi més mobilitat ha implicat, lògicament, més sancions. S'han detectat grups que no eren bombolla que s'estaven desplaçant», ha explicat la consellera, que ha esmentat el cas de l'autocar amb 59 persones que anava a l'estació de Port del Comte. En positiu, ha remarcat que les sancions han sigut mínimes al sector de la restauració, uns 50 casos.