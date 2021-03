ERC confia en tancar un pacte amb JxCat que sigui "coherent" amb el preacord amb la CUP

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, s'ha mostrat convençuda aquest dilluns que els republicans tancaran un acord amb Junts per fer possible la investidura de Pere Aragonès. En roda de premsa després que s'hagi fet públic el preacord entre ERC i la CUP, Vilalta ha dit que "seguiran treballant" per incorporar-hi a Junts.

La portaveu d'Esquerra ha explicat que amb JxCat encara hi ha "carpetes obertes" però ha vist viable concretar un acord que sigui "coherent" i "compatible" amb el que s'ha parlat amb els anticapitalistes. Vilalta s'ha pronunciat sobre una de les qüestions que es negocien i s'ha mostrat partidària de "reformular" el Consell per la República perquè "aglutini" totes les formacions independentistes.