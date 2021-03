El Homrani assegura que a Catalunya «existeix el racisme institucional»

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va assegurar ahir que el «racisme institucional existeix a Catalunya», i va posar d'exemple el fet que molts catalans de naixement o arribats fa molts anys no poguessin votar el 14 de febrer passat a les eleccions al Parlament perquè no tenen la nacionalitat espanyola. A mes, va advertir que el discurs de l'odi de Vox ja ha entrat a les institucions i cal combatre'l des de tots els fronts. «Primer es faran les víctimes, després passaran a l'agressió verbal, després a la institucional i finalment a la física», va alertar, en la celebració del Dia mundial contra el racisme i la discriminació.

En un acte als jardins del Palau Robert de Barcelona, El Homrani va assenyalar que una de les coses més importants per lluitar contra el racisme és la presa de consciència de la seva existència. Per això, considera que cal lluitar contra la xenofòbia a tots els nivells, tant institucional com social, des del Codi Penal i des de l'àmbit administratiu gràcies a la nova llei per la igualtat de tracte i contra la discriminació.

També va assegurar que el racisme se sustenta en la desigualtat i en infondre por als més vulnerables perquè no vegin el sistema com a culpable dels seus mals sinó els immigrants. La ultradreta, segons va afegir, vol aprofitar la pobresa per alimentar el racisme.