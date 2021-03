Ramentol aposta per "mantenir" les mesures actuals per Setmana Santa i no fer passos enrere "a la primera de canvi"

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apostat per "mantenir" les mesures actuals durant la Setmana Santa i "no fer passos més enllà". Ho ha dit a RAC1, on també ha avalat "no fer passos enrere a la primera de canvi", en al·lusió a l'empitjorament de les dades epidemiològiques.

Segon el secretari, la situació actual és d'"estancament" i no de pujada, tot i que no està descartat que aquest creixement arribi. Ha reconegut que Setmana Santa és "un gran interrogant" i ha confiat en el comportament de la població.

D'altra banda, ha dit que les hores del toc de queda es podrien replantejar però amb "una mirada més llarga, passada la Setmana Santa" i ha descartat, ara per ara, modificacions en la restauració.