Setmana Santa i el ritme de vacunació: els elements clau per a un estiu tranquil

El cap del servei d'Anestesiologia i Reanimació del Complex Hospitalari d'Ourense (CHUO), Fermín Domínguez, es mostra optimista però prudent davant el risc d'una quarta onada.

Aquest metge, de seixanta-set anys i amb més de quaranta d'experiència, considera que les pròximes setmanes són crucials per determinar la situació que s'afrontarà a l'estiu a causa de la mobilitat per Setmana Santa i del ritme de vacunació que s'adopti.

Per a Domínguez, és clau «com ens comportem» durant els dies festius, que és quan se sol produir una major mobilitat diària, però també alerta que l'arribada de «les noves variants» pot capgirar-ho tot. Amb vacuna o sense, el metge gallec creu que caldrà mantenir força temps les mesures de seguretat de distància social i l'ús de mascareta. Almenys, diu, fins a finals d'any.

A l'hospital CHUO, quan l'UCI s'omple, la unitat que dirigeix el doctor Domínguez realitza un paper determinant en atendre a tota mena de pacients crítics. «Estem acostumats a intubar diàriament centenars de pacients», indica. Aquesta experiència els ha servit per fer front a la pandèmia, tot i que les precaucions que s'han de prendre per la covid impliquen fer-ho tot més lent. Moure cada pacient intubat pot requerir la participació de fins a sis sanitaris. Tot i això, el personal s'ha bolcat en la pandèmia. El metge destaca unitats com la de microbiologia i medicina interna per haver fet una feina «espectacular».

Per a la majoria, el moment més dur de la pandèmia va ser la primera onada. «Primer per la incertesa, després perquè va ser necessari improvisar i també per l'escassetat de material», indica. El metge recorda que la saturació als hospitals va obligar a «reduir l'activitat quirúrgica» i habilitar unitats per acollir a tots els malalts.