Budó creu que amb «molta probabilitat» es prorrogaran les restriccions actuals per Setmana Santa

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que amb "molta probabilitat" es prorrogaran les mesures actuals, que estan vigents fins al 29 de març. Així doncs, d'aquesta manera, descarta d'entrada endurir restriccions de cara a Setmana Santa. En roda de premsa posterior al Consell Executiu setmanal, Budó ha assenyalat que entre dimecres i divendres es concretarà com s'afronten els pròxims dies pel que fa la pandèmia i si "cal "ajustar" alguna mesura. Segons Budó, hi ha un "estancament" en la baixada de la covid-19 i es detecten "petits increments" en alguns indicadors i ha afegit que s'ha d'estar "expectant" per evitar que es produeixi una quarta onada.

En cas que no es produeixi cap "increment desmesurat" i es mantingui la tendència actual, Budó ha donat pràcticament per fet que es mantindran les restriccions vigents i que no s'enduriran de cara als dies festius de la Setmana Santa. Així doncs, es mantindria la mobilitat entre comarques dins de Catalunya en el cas de viatjar amb la bombolla de convivència.

Preguntat per quin pot ser el format del Sant Jordi d'aquest any, quan just falta un mes, Budó ha dit que s'hi està treballant i que quan es defineixi amb quin format es pot celebrar ja s'explicarà. En aquest sentit, la portaveu ha apuntat la possibilitat que pugui ser un format híbrid entre presencial i no presencial. Budó ha afegit que la decisió es prendrà en funció de les dades epidemiològiques i que s'ha de ser curós a l'hora de dur a terme certes accions perquè després no provoquin fer passos enrere. "Hem de fer poc a poc passes endavant. Que cada passa endavant en la flexibilitat es pugui consolidar i no haver de fer després tres passes enrere", ha afegit.

Budó ha fet una vegada més una crida a la prudència i a fer cas de les recomanacions. En situació de pandèmia assegura que "no es pot descartar cap escenari" però també ha assenyalat que a l'abril arribaran moltes vacunes i que hi podrà haver el 30% de població vacunada a l'estiu.

