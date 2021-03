Un ferit greu i tres de lleus en una explosió d'escòria i vapor d'aigua a una foneria de Castellbisbal

Una persona ha resultat ferida greu i tres més han sofert lesions de caràcter lleu en una explosió a la foneria Celsa de Castellbisbal (Vallès Occidental) aquest dimarts poc després de les set de la tarda, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El ferit greu ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, informa la mateixa font. De la seva banda, els Bombers han explicat que l'explosió ha estat d'escòria i vapor d'aigua, i que no hi ha hagut incendi. També han indicat que retiraran les plaques del sostre que han quedat afectades per l'ona expansiva i que presenten risc de caure. En un primer moment els Bombers han enviat al lloc nou dotacions, de les quals finalment han actuat cinc.

De la seva banda, Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències Procicat per l'accident. També ha informat que el telèfon d'emergències 112 ha rebut una desena de trucades per l'explosió i que no consta afectació a l'exterior.