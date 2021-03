Jordi Sànchez, a Pere Aragonès: "Res ens agradarà més a JxCat que siguis president d'aquí uns dies o unes setmanes"

"Res ens agradarà més a la gent de JxCat que puguis deixar el teu càrrec d'ara, i assumeixis tan aviat com sigui possible, la presidència de la Generalitat, sigui d'aquí uns dies o d'aquí unes setmanes, liderant un nou Govern on nosaltres en formem part". El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha interpel·lat el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, i candidat d'ERC a presidir la Generalitat, durant la conferència 'Un govern per fer, un govern per ser', aquest dimarts a la tarda a Barcelona. En directe i 'in situ', i amb Aragonès a primera fila, Sànchez ha afegit que JxCat "no especularà" amb noves eleccions. Però ha avisat que encara "no és possible" tancar un "acord polític de legislatura prou sòlid".

Ara per ara no hi ha cap "acord polític de legislatura prou sòlid". Així ho ha asseverat Sànchez, que ha pogut fer la compareixença aprofitant un permís penitenciari de Lledoners, on hi està continuat tancat -ja sense el tercer grau. El secretari general de JxCat ha insistit que li agradaria dir "sense embuts" que "sí" que hi ha aquestes condicions, però ha afegit que espera que sigui "possible ben aviat". Sànchez ha situat aquest eix temporal en "els propers dies o setmanes".

El número dos de Junts ha subratllat que cal que l'acord de legislatura amb ERC i la CUP no tingui el "risc" de tornar a caure en "desencontres, tensions i deslleialtats", tal com ha reconegut que ha passat en l'anterior mandat. Sànchez ha apuntat que l'entesa dels tres partits independentistes ha de permetre encarar "simultàniament" la reactivació econòmica i el rescat social, junt amb l'activació d'actuacions polítiques "adequades" per resoldre el conflicte amb l'Estat a partir de l'autodeterminació, i aprofitant la majoria de vots independentistes al Parlament.

Sànchez ha marcat el perfil de JxCat de cara a les negociacions. El secretari general de Junts ha acceptat la taula de diàleg que defensa ERC però, alhora, ha fixat el Consell per la República com a l'òrgan de decisió política per fer avançar el procés cap a la independència. De fet, Sànchez ha citat un fragment del llibre 'Tornarem a vèncer' d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, on els dos líders d'ERC contemplen l'acció unilateral en cas de fracàs del diàleg amb Madrid.

"La credibilitat de la mesa de diàleg no pot ser eterna", ha avisat Sànchez, que ha dit que Junts està "disposat" a acompanyar ERC a la taula: "Serem sincerament lleials, és el meu compromís", ha promès. Ara bé, Sànchez també ha dit que no és "ingenu" i que, per tant, el marge de la taula de diàleg ha de tenir caducitat. Aquí ha situat el Consell per la República com l'àmbit on s'ha de "debatre i prendre decisions per emprendre l'embat democràtic contra l'Estat".

El paper del Consell és un dels esculls de les negociacions. ERC aposta per crear un nou òrgan de direcció del moviment independentista, petició que la CUP avala, però JxCat exigeix que sigui l'organisme que president Carles Puigdemont el que lideri les accions polítiques del procés.



Junts reivindica els Fons Europeus

D'altra banda, Sànchez també ha reivindicat que a Junts li pertoca gestionar els Fons Europeus Next Generation, una parcel·la que ERC també vol -a partir d'un comissionat on situa l'economista i regidor republicà a Barcelona Miquel Puig. Junts també vol liderar els departaments socials com ara Salut -hi situa el doctor Josep Maria Argimon- i Afers Socials.

A la conferència a la seu de l'ONCE de Barcelona també hi han assistit els membres de JxCat del Govern en funcions, així com Aragonès i Marta Vilalta (ERC) i Eulàlia Reguant (CUP), Marcel Mauri (Òmnium) i Elisenda Paluzie (ANC), a banda de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i altres càrrecs de Junts.

En acabar la conferència, Sànchez i Aragonès han mantingut una conversa d'uns 15 minuts. Després el secretari general de Junts també ha conversat amb Vilalta.