La Mesa del Congrés no admet a tràmit la Llei d'Amnistia i la iniciativa no es debatrà

La Mesa del Congrés no ha admès a tràmit la Llei d'Amnistia registrada pels grups independentistes. Així doncs, la iniciativa no es podrà debatre al ple de la cambra baixa. El PSOE, PP i Vox han tombat aquest dimarts al matí la proposició de llei d'ERC, JxCat, PDeCAT i CUP després que els lletrats del Congrés recomanessin en un informe que no es tramiti perquè "la concessió d'un indult general" als presos independentistes "entraria en una contradicció palmària i evident" amb l'article 62 i) de la Constitució, que diu que no es poden concedir "indults generals". Unides Podem s'ha mostrat en contra de la no admissió a tràmit.

Fa una setmana que les formacions independentistes van registrar el text que demana l'amnistia per a "tots els actes d'intencionalitat política" vinculats a "la lluita democràtica per a l'autodeterminació de Catalunya" que hagin estat "tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa" i es duguessin a terme "des de l'1 de gener de 2013 i fins al moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei".

El PSOE, PP i Vox ja s'hi van mostrar en contra mentre que Unides Podem no havia aclarit si hi votaria a favor o s'abstindria.