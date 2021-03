La Mesa del Parlament acorda que la sessió d'investidura de divendres comenci a les 10 del matí

La Mesa del Parlament ha acordat que el ple d'investidura del proper president de la Generalitat comenci aquest divendres a les 10 del matí, segons han explicat fonts parlamentàries a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). El candidat té un torn d'intervenció sense límit de temps i després els grups parlamentaris poden respondre-li durant un màxim de 30 minuts cadascun. En acabar, el presidenciable disposa d'un torn de rèplica en què pot interpel·lar conjuntament els grups o fer-ho un per un. En aquest darrer cas, les citades fonts calculen que la sessió es podria allargar fins a les 7.30 del vespre. Després del debat es passarà a la votació, que és nominal i que ha d'assolir la majoria absoluta perquè el candidat a president sigui investit.

En cas que no sigui així, s'obre un període de dos dies per a celebrar una nova votació en què només cal la majoria simple –més vots a favor que en contra– per ser investit. Ara bé, des de la presidència del Parlament s'està valorant si aquesta segona votació hauria de ser diumenge, dos dies naturals després de la primera, o bé dimarts si es tenen en compte els dies feiners.

El reglament de la cambra diu que aquest nou debat i votació pot tenir lloc "dos dies després" del primer, però no especifica si són naturals o hàbils. Ara bé, l'article 104.1 del mateix reglament estableix que "els terminis indicats en dies es computen, si no es disposa altrament, com a dies hàbils". Això ha obert el debat sobre quina de les dues dates –diumenge 28 o dimarts 30 de març– hauria de correspondre a la segona votació.

La presidenta Laura Borràs està duent a terme entre aquest dimarts i demà dimecres la ronda de consultes prèvia al debat d'investidura i, segons ha explicat la líder dels comuns, Jéssica Albiach, en sortir de la reunió, està valorant que la segona votació caigui en dimarts.

En qualsevol cas, el ple se celebrarà a l'auditori del Parlament per tal de garantir les distàncies de seguretat que seria impossible de mantenir dins l'hemicicle i s'hi habilitarà una bancada per al Govern i un faristol, ja que a la sessió constitutiva de la cambra –en què es va escollir Borràs com a presidenta del Parlament– no n'hi havia. La distribució dels escons serà molt similar a la d'aquell ple però els grups parlamentaris tindran autonomia per decidir on es col·loquen els seus diputats, ja que fa dues setmanes es van haver d'asseure per ordre alfabètic.