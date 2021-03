Al voltant de 100.000 catalans d'entre 60 i 65 anys ja s'han inscrit des dilluns passat al vespre fins aquest dimecres per injectar-se la vacuna d'AstraZeneca fins la setmana vinent. Per aquest dimecres hi ha hagut almenys 14.000 cites concedides, el 87% de les disponibles. Salut va començar a avisar per SMS als candidats dilluns. A més, en el total d'inscrits també n'hi ha alguns que ho han fet directament a través d'una nova pàgina web sense haver rebut encara l'SMS.