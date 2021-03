Borràs proposa Aragonès com a candidat a la investidura

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha proposat formalment el diputat d'ERC Pere Aragonès com a candidat a la investidura per ser president de la Generalitat. Així ho ha dit en una breu declaració institucional després de la ronda de consultes amb tots els grups parlamentaris. "He constatat que el candidat amb més possibilitats de resultar investit és Pere Aragonès", ha afirmat. Així doncs, Borràs firmarà oficialment la proposta i convocarà el ple d'investidura per a divendres a les 10 hores. Aragonès necessita un mínim de 68 vots per ser investit divendres, si no, es podria sotmetre a una segona votació diumenge o dimarts en què li seria suficient tenir més vots a favor que en contra.