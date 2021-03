Borràs sospesa que la segona volta de la investidura se celebri dimarts

La investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat pot allargar-se més del previst si no rep l'aval de la majoria absoluta de l'hemicicle divendres. La presidenta de Parlament, Laura Borràs, sospesa la possibilitat que la segona volta se celebri dimarts i no diumenge, a les estrictes 48 hores després de la primera ronda, un marge que donaria més temps a les forces independentistes per tancar un pacte de govern. Més encara quan Junts veu amb reticències el preacord assolit entre Esquerra i la CUP i no certifica per ara el seu aval a Aragonès aquesta mateixa setmana.

El reglament de la cambra catalana estableix que la segona votació ha de celebrar-se «dos dies després» de la primera i puntualitza que fa referència a dies hàbils sempre que no s'especifiqui el contrari. Però la Mesa del Parlament ha interpretat habitualment aquest marge com 48 hores i, de fet, l'expresident Carles ?Puigdemont va ser investit un diumenge l'any 2016 i l'exconseller Jordi Turull estava convocat a la segona volta un dissabte de l'any 2018, tot i que la sessió no es va celebrar perquè va ser empresonat de manera preventiva per l'1-O. Borràs tempteja amb els grups parlamentaris aquesta possibilitat, que els lletrats avalen d'entrada, segons fonts parlamentàries, tot i que la decisió final està en mans de la Mesa del Parlament.

S'obre la ronda de consultes

La presidenta de la Cambra va donar el tret de sortida ahir a les trobades amb els líders de menor a major pes a l'arc parlamentari per poder anunciar demà quin és el postulant que reuneix més suports per presentar-se al debat d'investidura. Pel despatx d'audiències van passar el PPC, Ciutadans, els comuns i la CUP; i avui faran el mateix els líders de Vox, PSC, ERC i Junts.

Aragonès és l'únic amb opcions de convertir-se en el pròxim cap de la Generalitat -pendent de tancar un pacte de govern amb Junts i que les bases de la CUP acceptin el preacord a al qual la formació ha arribat amb ERC-, encara que el candidat del PSC, Salvador Illa, no desisteix i contactarà amb els grups parlamentaris a la recerca de suport. No obstant això, el PPC, Cs i els comuns donen per fet que Illa quedarà fora de joc, al mateix temps que tanquen la porta a avalar el candidat republicà. «No és moment d'investidures fake», va assegurar la líder dels morats, Jéssica Albiach, en roda de premsa.

Cs i el PP critiquen Borràs

Tant taronges com populars van aprofitar la cita amb Borràs per reprovar les seves primeres declaracions com a cap del Parlament. Carlos Carrizosa (Cs) li va retreure les seves «amenaces» en el sentit de «no respectar la separació de poders, les institucions, allò que dictamini el Constitucional, els jutjats i tribunals», unes advertències a les quals es va sumar Alejandro Fernández ( PPC), que va alertar la presidenta del Parlament que «no podrà actuar amb impunitat perquè recorrerem cada decisió il·legal que prengui».

La CUP, per la seva banda, va introduir en la cita un dard vetllat a Junts. La líder anticapitalista, Dolors Sabater, va transmetre a Borràs el seu desig d'«empènyer» un Govern amb un programa «de transformació social i econòmica» que sigui el motor per construir la república catalana. Un programa al qual per ara només es suma Esquerra.