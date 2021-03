JxCat afirma que «previsiblement» no hi haurà acord d'investidura aquest divendres

JxCat afirma que «previsiblement» no hi haurà acord d'investidura aquest divendres · EFE

No hi haurà acord d'investidura aquest divendres, "previsiblement". La portaveu parlamentària de JxCat, Gemma Geis, ha afirmat que l'entesa amb ERC i la CUP podria arribar, "eventualment", els "propers dies o setmanes".

En la línia de la conferència d'ahir del secretari general de Junts, Jordi Sànchez, Geis ha insistit aquest dimecres en roda de premsa que el partit aposta per un Govern "fort i estable", sota la presidència del candidat d'ERC, Pere Aragonès. Les condicions encara no es donen, a falta de 48 hores pel debat d'investidura. Després de reunir-se amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el marc de la ronda de consultes, Geis ha reiterat que cal anar "dia a dia" i que no es pot anticipar encara el sentit del vot de Junts.