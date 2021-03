Set de cada deu infants catalans se senten molt feliços amb la seva vida

Un estudi de la Universitat de Girona (UdG) indica que set de cada deu infants són feliços amb la seva vida. Es tracta d'una de les principals conclusions de l'informa Children's Worlds elaborat per un equip de recerca de la UdG que ha entrevistat 6.626 nens d'entre vuit i dotze anys d'arreu de Catalunya. Aquest informe català forma part d'un projecte internacional en què s'analitzen les dades de 128.000 infants de 35 països del món. Els catalans de vuit anys són els tercers més feliços d'entre 20 països mentre que els adolescents de dotze ocupen el setè lloc sobre una base de 30 països. Per altra banda un 39% dels enquestats d'entre deu i dotze ha assegurat que se senten estressats i gairebé la meitat no estan contents a l'escola