La Fiscalia rebutja que el judici a Nuet vulneri la seva inviolabilitat parlamentària

El fiscal de Tribunal Suprem Javier Zaragoza i l'advocada de l'Estat Rosa Maria Seoane van sol·licitar ahir el rebuig de les qüestions prèvies plantejades per la defensa de l'actual diputat d'ERC Joan Josep Nuet durant la primera sessió del judici celebrat contra ell al Tribunal Suprem per haver votat, com a secretari tercer de la Mesa del Parlament de Catalunya en la XI Legislatura, en la qual era diputat de Sí Que Es Pot, a favor de la tramitació de les anomenades «lleis de desconnexió» a Catalunya malgrat les advertències del Tribunal Constitucional.

La defensa de Nuet havia sol·licitat l'anul·lació del procediment en atenció a dues premisses, la manca de competència de l'alt tribunal i la vulneració de diversos dels drets fonamentals del seu patrocinat, relacionats amb la inviolabilitat com a parlamentari autonòmic quan es van produir els fets. Considera el lletrat que el procediment ha violat diversos drets fonamentals del seu client, com els referits a la llibertat ideològica, d'expressió, al dret de reunió i al dret de representació política.

Per a Zaragoza, l'acte parlamentari que s'aparta de la seva genuïna inviolabilitat no és un acte emparat pel dret, i en aquest marc s'incardina l'actuació de Nuet en desoir els requeriments del tribunal de garanties. «El vot no té un efecte sanador de la il·legalitat d'una desobediència», va manifestar, per afegir que tampoc es pot parlar de falta de competència del Tribunal Suprem quan el mateix Nuet s'ha col·locat com a aforat davant aquest òrgan en optar al càrrec de diputat que avui ostenta.

Per la seva banda, l'advocada de l'Estat va coincidir amb la Fiscalia en assenyalar que «la inviolabilitat parlamentària no és il·limitada, té un àmbit determinat, que és desplega sobre la funció legislativa i control del govern, activitats que no es desenvolupen a la Mesa del Parlament».

Nuet va defensar a la seva arribada al Tribunal Suprem que el debat sobre les anomenades «lleis de desconnexió» al Parlament va poder ser «criticable» però no un «acte delictiu», assegurant que és «innocent». «Una cosa és que sigui criticable i una altra cosa és que se'ns tracti com a criminals. No som criminals, som dirigents polítics que tenim opinions polítiques», va afegir el polític.