El jutge inicia els tràmits per investigar Dalmases per desviar subvencions

El jutge del cas Volhov ha iniciat els tràmits per dur al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el diputat de JxCat al Parlament Francesc de Dalmases perquè l'investigui per un presumpte desviament de subvencions de la Diputació a fundacions afins a CDC. El titular deljutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, ?Joaquín Aguirre, ha demanat ja oficialment al Parlament que acrediti si Dalmases és diputat -i, per tant, té la condició d'aforat davant el TSJC- i ha rebut el corresponent certificat per part del secretari general de la cambra, Xavier Muro, segons el seu escrit.

Amb aquesta gestió, el magistrat fa els primers passos per a elevar al TSJC una exposició raonada amb els indicis que, segons el seu parer, involucren Dalmases en una trama de desviament de subvencions per a cooperació de la Diputació de Barcelona quan la governava CiU, investigació que el 2018 va implicar la detenció de Salvador Esteve, president de la corporació provincial entre els anys 2011 i 2015.

En aquesta operació va ser també investigat l'exdirigent de CDC Víctor Terradellas, les converses intervingudes del qual per ordre judicial van donar peu a una nova línia d'investigació per suposat desviament de fons al Procés que el passat mes d'octubre va precipitar les detencions dels empresaris i ex-càrrecs de CDC i ERC David Madí i Josep Vendrell, membres de l'anomenat «estat major» de l'1-O.

Dalmases i Terradellas dirigien les fundacions CATmón i Igman, afins a CDC i que segons el jutge instructor són les dues principals entitats que van percebre les subvencions de la Diputació de Barcelona sota sospita.

Informe de la Guàrdia Civil

Els indicis que incriminen Dalmases es desprenen d'un informe que la Guàrdia Civil va aportar al jutjat que revela que el diputat de JxCat va aconseguir 320.000 euros en subvencions suposadament fraudulentes de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona per a CATmón i Igman, amb factures duplicades i improcedents.

Entre altres irregularitats, el magistrat assenyala en les seves actuacions que CATmón -de la qual Dalmases és patró-fundador- va presentar com a justificació de despeses directes diverses factures per al pagament dels serveis del diputat per «tasques de direcció de la revista ONGC» que la fundació editava. No obstant això, sosté el magistrat, els estatuts d'aquesta entitat afí a CDC estableixen que els patrons exerciran els seus càrrecs de forma gratuïta.

A més, segons el jutge, Dalmases va cobrar algunes de les factures «amb anterioritat a l'emissió de les mateixes» i, com a president de Igman, va justificar mitjançant declaracions jurades una factura d'un viatge a Saravejo d'una de les cofundadores de l'entitat, també assalariada de CATmón, sense que aquest desplaçament estigués relacionat amb cap activitat.

Irregularitats admeses

La mateixa Diputació de Barcelona, en un informe remès al jutjat, admetia irregularitats en la tramitació de les subvencions, com viatges i contractes sense justificar, factures presentades després del seu cobrament, «laxitud» en l'aportació de comprovants i «indeterminacions» en els expedients.