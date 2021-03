JxCat s'abstindrà i impedirà la investidura d'Aragonès en primera volta

JxCat ha decidit abstenir-se demà divendres al ple d'investidura de Pere Aragonès com a proper president de la Generalitat i provocarà així que la seva candidatura fracassi, almenys en primera volta. Després que ERC s'hagi assegurat el vot afirmatiu de la CUP-UNCPG, JxCat ha reunit la seva executiva de forma extraordinària aquest dijous a la tarda per decidir què faran els seus 32 diputats quan Aragonès se sotmeti a votació. Finalment, després de més de dues hores de debat intern, s'ha decidit que el grup s'abstingui en considerar que no hi ha acord per a un Govern prou "fort i sòlid".

Fonts coneixedores de la reunió han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que no hi ha hagut cap votació en el conclave però que JxCat s'ha emplaçat a seguir negociant amb ERC per assolir un acord de cara a la segona votació. Aquesta segona volta se celebrarà, amb tota probabilitat, dimarts, un cop transcorreguts dos dies hàbils des de la primera votació. En aquesta ocasió, no cal la majoria absoluta del ple per ser investit president sinó que només és necessari obtenir més vots afirmatius que negatius, és a dir, majoria simple. Si tampoc hi hagués acord entre ERC i JxCat de cara a dimarts, el partit de Carles Puigdemont manté l'aposta per continuar parlant amb els republicans "els propers dies o setmanes".

En un comunicat, JxCat ha explicat que la trobada d'aquesta tarda ha servit perquè la comissió negociadora –formada pels diputats al Parlament Elsa Artadi, Josep Rius i Francesc de Dalmases, la diputada al Congrés Míriam Nogueras i el secretari general del partit, Jordi Sànchez– exposés les "nombroses reunions" que han mantingut amb ERC i la CUP.

El balanç que n'han fet és que "no s'ha pogut arribar a cap acord de legislatura" que permeti un executiu estable i que permeti "sortir de la crisi social i econòmica que pateix Catalunya" a la vegada que implementi "el mandat de les eleccions" del passat 14 de febrer". "L'objectiu de JxCat ha estat i continua sent la configuració d'un acord de legislatura que garanteixi un Govern independentista", ha assegurat el partit.