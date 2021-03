Tres anys de presó per a l'exrector de Sant Vicenç pel fals matrimoni d'una dona amb un mort

L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'exrector de Sant Vicenç de Castellet (Bages) David Vargas a tres anys de presó pel fals casament d'una dona amb un difunt. A més, haurà de pagar una multa de 1.080 euros. Finalment, Vargas ha estat condemnat per un delicte de falsedat documental i s'ha descartat el delicte d'estafa en considerar que, durant el judici, va quedar demostrat que els dos nuvis d'edat avançada van casar-se per l'església l'1 de juliol del 2008. El tribunal considera provat que l'exrector es va posar d'acord amb la qui, durant anys, va ser parella del difunt i la seva filla, que va signar com a testimoni en l'expedient matrimonial.

El judici contra l'exrector de Sant Vicenç de Castellet es va celebrar a finals de febrer a l'Audiència de Barcelona. La mort del nuvi es va produir l'11 de novembre del 2008, i va ser amb posterioritat quan, segons el tribunal, es va falsificar l'expedient matrimonial, que es va inscriure al registre civil el 17 de març del 2009.

Durant el judici, la fiscalia va considerar que el nuvi havia acceptat a casar-se després de 17 anys de convivència, però no volia que quedés documentat ni tingués efectes legals. Un fet que, segons el ministeri, explicaria per què el matrimoni no es va inscriure al registre civil fins al març del 2019, cinc mesos després que el nuvi morís.

El tribunal també ha condemnat la filla –la núvia ara ja està traspassada- a un any i mig de presó com a cooperadora necessària per un delicte de falsedat documental. A més, tan ella com l'exrector hauran d'indemnitzar de forma conjunta als nebots del difunt que, al no haver-hi testament, eren els seus hereus. En total, els hauran d'indemnitzar amb 203.934 euros i el Bisbat de Vic haurà d'assumir-ne la responsabilitat subsidiària.