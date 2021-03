Aragonès proposa un Govern que «faci inevitable l'amnistia i l'autodeterminació»

El candidat a la investidura de la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat aquest divendres el suport per construir un Govern republicà "amb una visió inequívocament progressista i d'esquerres". Durant el discurs, Aragonès ha apostat perquè s'encamini la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat a la taula de diàleg "fent inevitable l'amnistia i l'autodeterminació". Ha plantejat afrontar amb "total determinació" les urgències i desigualtats socials que el país pateix i la pandèmia ha "agreujat". Aragonès ha demanat el suport a JxCat i a En Comú Podem. Ha conclòs que cal superar "malfiances" amb qui es comparteix "projecte i trajecte" i no "malmetre l'oportunitat històrica" de fer una "sacsejada" al país.

En un discurs d'una hora i quaranta minuts aproximadament, Aragonès ha afirmat que el Govern que vol presidir té com a objectius "clars" i "diàfans" afrontar amb "total determinació les urgències i desigualtats socials que patim i que la pandèmia ha agreujat", "impulsar una reconstrucció econòmica encaminada a assentar les bases d'un nou model productiu que mesuri la seva fortalesa en termes de prosperitat i benestar per a tothom" i "encaminar la resolució del conflicte polític amb l'Estat fent inevitable l'amnistia i l'autodeterminació".

Al marge d'agrair la feina feta per la CUP per haver fet possible el preacord d'investidura amb ERC i d'emplaçar Junts i En Comú Podem a sortir de la "zona de confort", Aragonès ha recordat que se sotmetrà a una qüestió de confiança a meitat de legislatura "per avaluar-nos, per renovar els acords i reforçar l'estabilitat del Govern".



Acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació

Sobre la resolució del conflicte polític amb l'Estat, Aragonès ha dit que no hi ha "excusa que valgui" ni "temps a perdre". "Cal reactivar l'espai de negociació i cal fer-ho de forma immediata", ha argumentat. Això sí, ha defensat que per dialogar amb l'Estat cal recuperar la unitat estratègica de l'independentisme.

"Vull anar a aquesta mesa de negociació representant no un moviment polític, no un govern o un Parlament, vull anar-hi representant un país. Un procés de negociació que no resoldrà immediatament el conflicte, però que no es pot convertir en l'excusa per allargar-lo en el temps i cronificar-lo", ha dit.

En aquest sentit, Aragonès ha anunciat que si és escollit president de la Generalitat convocarà un acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació "que agrupi totes aquelles formacions polítiques, institucions i entitats que estan d'acord amb una solució". "El conflicte polític amb l'Estat es resol amb la llibertat dels presos i preses i els exiliats i exiliades i amb un referèndum per decidir el nostre futur en llibertat", ha manifestat.



Infrafinançament en Salut i 2% en cultura

El fins ara conseller d'Economia i Hisenda ha dedicat bona part del seu discurs a parlar de la situació financera de les principals conselleries del Govern. Pel que fa a Salut ha dit que cal estabilitzar la plantilla i millorar les condicions laborals. Ha constatat que cal impulsar una "aliança" per revertir l'infrafinançament crònic que impedeix donar un "millor servei a la ciutadania". "Portem massa temps amb la sensació de posar pedaços", ha criticat.

Aragonès ha recordat que en el darrer any s'han injectat, en el marc dels fons covid, més de 2.000 MEUR al sistema sanitari de Catalunya per fer front a l'emergència. "Ara toca consolidar-los un cop se superi la covid-19, com a primer pas per poder arribar a l'increment dels 5.000 MEUR", ha apuntat.

Per això, ha dit que cal exigir a l'Estat, que recapta la pràctica totalitat dels impostos, aquests recursos per revertir l'infrafinançament en Salut.

Després d'apostar pel model d'immersió lingüística, ha dit que aquest s'ha de "millorar més" i garantir també el coneixement del castellà i l'anglès. Amb tot, ha dit que la propera legislatura s'ha de destinar el 2% del pressupost a la cultura.



700 MEUR per l'emergència social

El candidat a la investidura s'ha compromès a mobilitzar dins els 100 primers dies de Govern 700 MEUR per fer front a l'emergència social en qüestions com la contractació de joves, dels majors de 45 anys, d'aturats i vulnerables. També per rescatar famílies, per front a la pobresa extrema i reduir les llistes d'espera dels programes d'atenció a la dependència. "Impulsarem aquest pla de rescat social, i al seu costat, continuarem desplegant ajudes per acompanyar els autònoms i les petites i mitjanes empreses més afectades per les restriccions", s'ha compromès.



Transformacions "inajornables"

El republicà ha dit que en aquesta legislatura s'abordaran quatre transformacions "inajornables": la socioeconòmica, la feminista, la verda i la democràtica. Entre d'altres propostes ha parlat de fer gratuïta l'educació en l'etapa de 0 a 3 anys, la plena digitalització del sistema educatiu, revaloritzar el sector de les cures, avançar en una plena coordinació entre l'atenció sanitària, la sociosanitària i la residencial o evitar per llei els desnonaments de les famílies vulnerables.

En habitatge ha dit que s'han marcat com a objectiu assolir els 1.000 MEUR en el pressupost de polítiques d'habitatge en aquesta legislatura, "per avançar decididament cap al 15% d'habitatge destinat a polítiques socials en un termini de 20 anys".

Ha tornat a plantejar la voluntat d'ERC de crear un Comissionat Next Generation, ha apostat per recuperar un Departament d'Universitats i Recerca, crear la conselleria d'Acció pel Clima i impulsar una nova Llei de Territori. També ha assegurat que impulsarà un govern paritari amb una conselleria de Feminismes que s'obstini en "l'erradicació de tota forma de discriminació, que situï de nou al centre de les polítiques públiques l'agenda feminista i la perspectiva de gènere."