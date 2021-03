Els cupaires canvien de xip per imprimir el seu segell al govern

La CUP canvia de xip i encara aquesta legislatura disposada a imprimir el seu segell en el pla de govern del futur Executiu català. La malvolença del seu equip negociador a fer confessar a Esquerra un full de ruta que marqui legislatura amb mesures socioeconòmiques -i policials- del grat anticapitalista ha sigut compensada per la militància cupaire. Aquesta, malgrat deixar constància de les seves reticències a sostenir un Govern previsiblement format entre ERC i Junts, va donar ahir el vistiplau a que els seus nou diputats al Parlament investeixin Pere Aragonès com a pròxim president de la Generalitat.

Però una vegada tancat l'acord d'investidura, s'obre un nou capítol i, amb aquest capítol, un altre debat intern: entrar per primera vegada en el Govern o mantenir-se a l'oposició. La presència de la CUP en el futur Executiu ja s'ha colat a les assemblees obertes parlamentàries que s'han anat celebrant per analitzar el pacte amb ERC, però els 1.401 militants no es van trobar una pregunta sobre això a l'urna virtual.

«Aquest és un debat que tindrem amb la militància. No és un debat que es negui. Forma part d'aquest procés que hem començat», va asseverar la parlamentària anticapitalista Eulàlia Reguant.

Poble Lliure va llançar un comunicat en què va defensar la presència de la CUP en el Govern com «la millor manera» per custodiar el compliment de l'acord amb ERC i va proposar que s'obri el més aviat possible aquesta discussió a la militància.