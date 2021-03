En directe: Ple d'investidura de Pere Aragonès

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, se sotmet aquest divendres a la primera votació de la seva investidura en el ple del Parlament de Catalunya, en la qual previsiblement no sortirà triat perquè JxCat ha decidit abstenir-se.



El debat arrenca a les 10.00 hores i se celebra a l'Auditori de la cambra catalana, més espaiosa i ventilada per poder acollir els 135 diputats.





10.00 h

La Mesa rebutja les peticions del PSC, PPC i Vox i manté el vot delegat per a Lluís Puig

09.20 h

ERC i Junts descarten un acord d'última hora

09.11 h

Artadi lamenta un "pressing Junts"

La Mesa ha rebutjat les peticions de reconsideració del PSC, PPC i Vox contra la delegació de vot per a Lluís Puig. Així doncs, l'exconseller podrà votar aquest divendres en el ple d'investidura. L'òrgan s'ha reunit minuts abans que comenci el ple en què serà rebutjada la investidura de Pere Aragonès en primera volta. Els socialistes, a més, han demanat que Borràs encarregui un informe als serveis jurídics de la cambra sobre el cas de Puig, exiliat a Bèlgica des de la tardor de 2017, ja que qüestionen que pugui acollir-se a un dels supòsits per votar que estableix el reglament de la cambra. Puig ja va demanar delegació de vot en la sessió constitutiva però la Mesa d'Edat ho va rebutjar.ERC i Junts descarten un acord d'última hora abans de la primera votació, aquest vespre, sobre la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. En entrevistes a 'Els Matins de TV3', tant la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, com la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, han dit que no ho veuen possible. Vilalta ja qualificat "d'incomprensible" la decisió de Junts d'abstenir-se i impedir així que avui Aragonès sigui escollit president ja que "no hi ha punts insalvables". En canvi, per a Artadi, el problema és que no hi ha un acord de legislatura i nega que l'escull sigui el paper que ha de jugar Carles Puigdemont en els pròxims anys.La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha argumentat que l'abstenció del seu partit en la primera volta de la investidura de Pere Aragonès és perquè no hi ha acord de legislatura. "No volem un acord d'investidura, sinó de legislatura", ha insistit en declaracions a 'Els Matins de TV3'. Així doncs, ha negat que la posició de Junts sigui per una qüestió en concret i que el seu partit hagi posat el paper que ha de jugar Carles Puigdemont en la taula de les negociacions. Artadi s'ha mostrat sorpresa pel fet que a ERC hi hagi sorpresa per l'abstenció de Junts, un vot que impedeix la investidura d'Aragonès aquest divendres. "No sabem si forma part d'un 'pressing Junts' però no és la manera", ha conclòs.