Els parcs naturals de Catalunya reben una quarta part menys de visitants

Els parcs naturals protegits que gestiona la Generalitat van rebre el 2020 una quarta part menys de visitants que l'any anterior per les limitacions de mobilitat de la pandèmia. Així, els espais naturals van rebre 3.138.499 visitants, 945.103 menys que el 2019 (4.083.602). Tot i així, hi ha parcs naturals que van guanyar visitants, com el de l'Alt Pirineu, el Cadí-Moixeró, o el Cap de Creus. La tipologia dels visitants també ha canviat en els darrers mesos a causa de les restriccions de la pandèmia, amb un major pes del turisme català de proximitat i un descens generalitzat de l'espanyol o de l'internacional.

Tot i el context, els espais protegits que han millorat les seves xifres són el Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb 23.422 persones més que el 2019; el del Cadí-Moixeró, amb 22.385 més; el de Cap de Creus, amb 10.000 més; el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, amb 5.102 més, i el de Montsant, amb 5.398 més.

La resta han perdut prop de 40.000 visitants cadascun. Els que mostren una caiguda més significativa són els Aiguamolls de l'Empordà, que passen de 252.400 a 119.304; el del Delta de l'Ebre, que passa de 442.717 a 265.053; el de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que baixa de 500.000 a 384.000, i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, de 560.723 a 470.244 persones.

En menor grau, també experimenten caigudes el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser, amb 51.427 persones menys; el Parc Natural dels Ports, amb 51.427 persones menys, i els Paratges Nacionals d'Interès Nacional de l'Albera i Poblet, amb 17.000 i 6.500 persones menys, respectivament.