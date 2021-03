Batet veu "lluny" l'acord amb ERC

El president parlamentari de JxCat, Albert Batet, veu "lluny" l'acord per investir Pere Aragonès dimarts. "Resoldre els conflictes que hem tingut durant tres anys en tres dies, aplicant un criteri de realitat, ho veig una mica difícil", ha dit a Catalunya Ràdio. Ha afirmat que Junts no vol un acord d'investidura sinó "un acord d'estabilitat, de legislatura" i ha afirmat que, ara per ara, no hi ha acord sobre les bases d'aquesta estratègia compartida. Tot i això, ha descartat una repetició electoral i ha assegurat que no demanen a Aragonès que faci un pas al costat sinó "un pas endavant". "No especularem amb noves eleccions ni amb un altre candidat, som gent responsable i volem que el 52% tingui conseqüències polítiques", ha declarat.

Batet ha reconegut que les coses entre ERC i Junts estan "igual que ahir", tot i que durant el cap de setmana hi hauran "contactes" . "El que no pot passar és que hi hagi un govern que no comparteixi un projecte, amb posicions diferents a Madrid, a nivell internacional, sobre la repressió i la lluita antirepressiva. Això no funciona", ha declarat.

El parlamentari ha demanat "aprendre dels errors dels darrers tres anys" i per això ha insistit que cal unitat estratègica. Així, ha recordat que la majoria independentista al Parlament és del 52%, una "oportunitat històrica, i per això diu que no acceptarà actuar com si fos del 48% amb "polítiques autonomistes". En aquest sentit, ha assegurat que són "molt escèptics" amb la política del diàleg amb el govern espanyol però ha afegit que estan "disposats a cedir".

Per contra però, ha reivindicat que la majoria independentista parlamentària ha de quedar plasmada en el full de ruta del Govern. És per això que ha reivindicat que la vigència de l'1-O "està al Consell per la República" i que ha de ser aquest el marc per avançar.

Ha assegurat que actualment aquestes bases no estan pactades i estan "lluny encara". "No especularem amb un altre candidat ni amb noves eleccions, no demanarem un pas al costat d'Aragonès, sinó endavant, no volen enviar Aragonès a la paperera de la història sinó fer història junts", ha insistit.

El president parlamentari de JxCat també s'ha referit a l'acord entre ERC i la CUP, del que no comparteixen diversos aspectes. Ha considerat també que no es pot pretendre que Junts s'adhereixi aquest pacte com si res. "Volem un acord de coalició, no de submissió", ha tornat a repetir.

Amb tot però, ha insistit que "l'acord està lluny" i ha posat exemples de l'entorn europeu en que es va trigar mesos en arribar a formar governs. "Ens volem posar d'acord, però amb un projecte per avançar", ha finalitzat.