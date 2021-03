L'ANC aposta per «repensar» el Consell per la República per facilitar l'acord d'investidura

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) aposta per "reformular" el Consell per la República per facilitar l'acord d'investidura de Pere Aragonès. L'entitat proposa "repensar l'organització interna" del Consell, així com cercar un "equilibri de forces" en el sí d'aquesta organització. L'ANC proposa constituir un nucli dirigent format per dos representants d'ERC, dos de Junts, un de la CUP-UNCPG, un d'Òmnium Cultural i un de l'Assemblea. "Aquesta nova formula podria ajudar el Consell per la República a reforçar el seu esperit fundacional i facilitar que reprengui el paper de punt de trobada del conjunt de l'independentisme i agafi impuls com a instrument de representació clau en la internacionalització de la causa catalana", ha apuntat l'entitat.

"I també per preparar el país per una declaració d'independència efectiva, quan fracassi l'enèsim intent d'acord amb l'estat espanyol per exercir l'autodeterminació", ha afegit l'ANC, que també ha precisat que al voltant d'aquest 'nucli dur' del Consell per la República hi hauria una segona anella formada per altres organitzacions polítiques i entitats independentistes. "L'objectiu és clar, pensar una organització on tinguin cabuda totes les sensibilitats de l'independentisme i que sigui percebut com a útil tant per als mateixos actors com per a la ciutadania", ha recalcat l'Assemblea, que ha lamentat la "manca d'acord" entre les forces independentistes en la primera sessió d'investidura al Parlament.



"No hi ha marge per al desacord"



"ERC, Junts i la CUP tenen la responsabilitat i l'obligació d'arribar a un acord i constituir un Govern independentista", ha recordat l'ANC, que apunta que no hi ha "marge per al desacord" amb l'emergència social, sanitària i econòmica per la pandèmia de covid-19. "És urgent i necessari posar-se construir el Govern del 52%", ha conclòs l'Assemblea.