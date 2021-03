Associacions de víctimes del terrorisme homenatgen els morts a Barcelona

Associacions de víctimes del terrorisme van rendir ahir un homenatge a la plaça de Catalunya de Barcelona, a la confluència amb la Rambla, a persones mortes en atemptats d'ETA, Engrapo i Terra Lliure a Catalunya, exhibint en cartells els noms d'algunes persones assassinades. L'acció va estar impulsada per l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) i la Plataforma 17-A. Amb aquest acte, els organitzadors han volgut també denunciar les «contínues descaradures» i el «blanqueig» d'ETA, tant per part del Govern com de les institucions catalanes, així com el «menystinc» de l'Ajuntament de Barcelona, que els «humilia» i que rebutja -diu José Vargas- «posar plaques en homenatge a les víctimes» a la ciutat.