La pressió hospitalària augmenta a Catalunya davant un virus en expansió

La covid-19 segueix en fase expansiva a Catalunya, on en les últimes 24 hores han augmentat tant el risc de rebrot (EPG), com la velocitat de propagació del virus, mentre ha pujat la pressió als hospitals, amb més malalts en planta i UCIs.

Segons les dades epidemiològiques facilitades aquest diumenge pel departament de Salut, Catalunya ha sumat en l'última jornada 1.493 nous contagis i 11 defuncions per coronavirus.

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 1,11, una centèsima més, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa, ho fa en vuit punts, fins a 234, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment puja i passa de 206,45 a 211,17. S'han declarat 1.389 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total 550.268. El 5,42% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat d'11 noves morts, per un total de 21.249 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.385 pacients ingressats als hospitals, 67 més, i 396 persones a l'UCI, dues més que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 211 entre l'11 i el 17 de març i puja a 234 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja a 1,11, per sobre de l'1,08 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 211,17 entre el 18 i el 24 de març, per sobre dels 196,99 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 18 al 24 de març n'hi va haver 8.524, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 7.761. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 110,53 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (100,64).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 127.000 proves PCR i 47.090 tests d'antígens, dels quals un 5,42% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,05%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,55 anys.