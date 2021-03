ERC demana un "gest de responsabilitat i confiança" a Junts per investir Aragonès dimarts

ERC demana un "gest de responsabilitat i confiança" a Junts per investir Pere Aragonès aquest dimarts. La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha insistit durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dilluns que encara hi ha marge per un acord amb JxCat. Tot i això, el partit de Carles Puigdemont ja ha decidit que es tornarà a abstenir en la segona volta de demà. Així, el candidat d'ERC no serà investit. Vilalta ha assegurat que si el Consell per la República era un "escull" per l'acord ara ja s'ha "resolt", després que el propi organisme s'obri a "reformular" la seva governança. Vilalta ha insistit que ERC ja té un equip negociador "vàlid", allunyant així l'opció que Aragonès participi de les properes converses.

Vilalta ha reconegut que, malgrat les converses de les últimes hores, tot apunta que la segona volta de la investidura tornarà a ser, "segurament", una "oportunitat perduda". Tot i això, els republicans "no deixaran de treballar" per arribar a un acord d'última hora, i que esperen que sigui "el més ràpid possible".

La secretària general adjunta d'ERC considera que, si s'encarrila la "reformulació" del Consell per la República, s'haurà salvat el problema que encallava les negociacions: "Si realment aquest era un escull, ja el podem tenir encarrilat i demà podem fer possible la investidura d'Aragonès", ha insistit Vilalta, que manté que "no hi ha esculls insalvables".

De fet, la portaveu republicana ha asseverat que no hi ha diferències que no es puguin superar. Si fins ara el Consell per la República, presidit per Puigdemont, era l'element que bloquejava les converses, Vilalta entén que s'ha salvat l'escull després que l'òrgan s'obri a "reformular-se" -tal com també ho va demanar l'ANC el cap de setmana.

Vilalta ha insistit una vegada i altra que hi ha marge per un acord demà mateix, tot i que és conscient que l'anunci de l'abstenció de Junts fa pràcticament inviable que Aragonès sigui investit en segona volta. La portaveu d'ERC ha subratllat que no hi ha contactes amb els comuns, i que no es preveu cap altre escenari que no passi per una aliança independentista.

Si es confirma que no hi ha cap canvi, Aragonès no obtindrà demà més vots a favor que en contra. D'aquesta manera, la investidura tornarà a fracassar i el Parlament haurà de triar un nou president o presidenta abans del 26 de maig -el rellotge de dos mesos es va activar divendres passat, amb la primera votació.