JxCat mantindrà l'abstenció a la segona votació de la investidura d'Aragonès

Els diputats de JxCat es tornaran a abstenir a la segona volta de la investidura del candidat republicà, Pere Aragonès. Segons han confirmat fonts de la formació liderada per Carles Puigdemont, el partit ha abordat la qüestió en la reunió de la seva executiva d'aquest dilluns i ha optat per no facilitar la investidura d'Aragonès a la sessió prevista per demà dimarts.

Els diputats de Junts ja es van abstenir en la primera ronda del debat d'investidura, el divendres passat, a l'espera de treballar "un bon acord" per a tota la legislatura amb ERC. En la primera volta Aragonès només va comptar amb els suports del seu mateix grup i de la CUP-UNCPG.