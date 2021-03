El nou repunt de la pandèmia tensiona els hospitals

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 1,13, dues centèsimes més, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa, ho fa en vuit punts, fins a 242, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment puja i passa de 211,17 a 215,26. S'han declarat 733 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total 551.001. El 5,5% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 14 noves morts, per un total de 21.263 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.474 pacients ingressats als hospitals, 89 més, i 403 persones a l'UCI, set més que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 217 entre el 12 i el 18 de març i puja a 242 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja a 1,13, per sobre de l'1,10 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 215,26 entre el 19 i el 25 de març, per sobre dels 198,91 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 19 al 25 de març n'hi va haver 8.669, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 7.931. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 112,41 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (102,64).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 128.794 proves PCR i 47.213 tests d'antígens, dels quals un 5,5% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,11%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,84 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 595.088 casos, dels quals 551.001 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han sumat 14 noves defuncions, per un total de 21.263 en tota la pandèmia: 13.453 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+13), 4.554 en residències (ídem), 1.150 en domicilis (ídem) i 2.106 no classificables (+1).

Entre el 19 i el 25 de març s'han declarat 135 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 115. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.394 persones. La setmana anterior, del 12 al 18 de març, n'hi va haver 1.437.