El nou repunt de la pandèmia tensiona els hospitals

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 1,13, dues centèsimes més, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa, ho fa en vuit punts, fins a 242, segons el darrer balanç del Departament de Salut.

En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment puja i passa de 211,17 a 215,26. S'han declarat 733 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total 551.001. El 5,5% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 14 noves morts, per un total de 21.263 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.474 pacients ingressats als hospitals, 89 més, i 403 persones a l'UCI, set més que fa 24 hores.