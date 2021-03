El PSC acusa ERC de "menystenir" les institucions en discutir sobre el rol del Consell per la República a la negociació

El PSC ha acusat ERC de "menystenir" les institucions en situar el Consell per la República (CxR) en les negociacions per investir el candidat dels republicans, Pere Aragonès. "Acceptarà [Aragonès] una presidència intervinguda pel Consell per la República? Voldrà una presidència tutelada un cop més?", ha interrogat la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, qui ha descrit l'organisme com un "artefacte parapolític, dissenyat a mida de Carles Puigdemont". Anunciat el sentit de vot de Junts pel debat de dimarts, en què repetiran l'abstenció, els socialistes catalans han lamentat que és "un nou fracàs" d'Aragonès. Granados ha dit que hi ha una "alternativa" amb Salvador Illa, "disposat a posar-se al capdavant per una investidura".

Granados ha lamentat "l'espectacle" que considera que va suposar divendres el debat d'investidura d'Aragonès i ha lamentat que "els responsables que això es desbloquegi no tenen cap pressa". I ha considerat que Aragonès "va sortir pitjor del que va entrar al debat". La dirigent socialista ha criticat que el coordinador nacional d'ERC va parlar en el seu debat d'obrir "un temps nou", però que "si el vol obrir amb els mateixos de sempre, tens els mateixos resultats".

La viceprimera secretària del partit ha criticat que els republicans són "ostatges de la CUP" i que "degraden les institucions de l'autogovern" en posar en l'acord escrit la voluntat de sotmetre's a una qüestió de confiança a mig mandat. Amb tot, encara els sembla més "greu" que posin damunt la taula de la negociació el Consell per la República. "Catalunya el 14-F va votar canvi i esquerres, però sembla que Aragonès està disposada a posar Catalunya en mans del contuberni independentista; és una gran irresponsbailitat", ha remarcat.

Granados ha reclamat als independentistes que les negociacions que facin girin al voltant de les lleis i les institucions d'autogovern i que "deixin de menystenir-les". "Artefactes com el Consell per la República no han de tenir cap pes ni cap rellevància, i no haurien de sortir a cap paper rellevant al nostre país", ha continuat.

"La nostra llei és l'Estatut, i allà queda molt clar quines són les institucions del nostre país", ha continuat. Per al PSC, aquest organisme "no és res" més enllà "d'un artefacte fet a mida de Puigdemont on es reuneixen d'una manera no gaire pacífica les diferents seccions independentistes". "Diu molt poc de qui vol ostentar la presidència que tingui en compte posar el CxR en una negociació", ha carregat contra Aragonès.