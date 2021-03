El regal des de la tomba de Cachou: el descobriment d'una xarxa de narcotràfic

Les escoltes telefòniques ordenades per la jutgessa de Vielha per investigar la mort de l'ós Cachou van permetre descobrir la presumpta xarxa de tràfic de drogues amb seu a Vielha i amb ramificacions a Lleida, Vila-real i Almassora (Castelló). La investigació, que segueix en secret d'actuacions, ha permès detenir aquesta setmana passada 12 persones, entre elles l'alcalde de l'EMD de Casau, Juan Berdié. 5 dels detinguts han ingressat en presó provisional aquest cap de setmana. Els 12 estan investigats per un presumpte delicte contra la salut pública, organització criminal i blanqueig de capitals.

El 10 de desembre de 2020, la jutgessa de Vielha que porta el cas de la mort de l'os Cachou, va aixecar parcialment el secret de sumari. Va mantenir en secret, però, la part que afectava una altra investigació independent a la de la mort de l'os, vinculada amb el tràfic de drogues. Aquesta segona peça és la que fa referència a la xarxa de narcotraficants desmantellada aquesta setmana passada, amb la detenció de 12 persones.

El plantígrad va ser trobat sense vida el 9 d'abril de 2020 i l'autòpsia va revelar que va morir enverinat amb etilenglicol, una substància present als líquids anticongelants dels vehicles. En aquest cas, hi ha 6 persones investigades per un delicte contra la fauna. Un d'ells, un agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran està acusat també de revelació de secrets i prevaricació.