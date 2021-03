Illa reclamarà a Borràs que el designi com a candidat

Salvador Illa porta defensant el seu dret a sotmetre's a un debat d'investidura des que es va conèixer el resultat de les eleccions catalanes, en què va guanyar en vots i va empatar en escons amb ERC. Ara que la candidatura del republicà Pere Aragonès es dirigeix al fracàs després de l'anunci de Junts que tornarà a abstenir-se avui, la pretensió de l'exministre de Sanitat, expliquen els seus col·laboradors, «guanya força». Illa, segons fonts de PSC, tornarà a reclamar a Laura Borràs, presidenta de Parlament, que el designi com a candidat.

Els socialistes assumeixen que el seu aspirant compta amb escasses opcions de ser investit president de la Generalitat. El bloc independentista té majoria al Parlament i cap dels tres partits que l'integren pensa col·laborar en l'elecció d'Illa. El PSC, però, creu que Borràs ha de permetre-li almenys que ho intenti, com a guanyador de les eleccions. «No contemplo que no em doni l'opció, si no hi ha ningú amb millors cartes que jo, de dirigir-me a la cambra per intentar obtenir el suport de la majoria de diputats del Parlament», va assenyalar Illa fa uns dies.

L'exministre insistirà davant Borràs en la mateixa idea després de la votació d'avui. Els seus col·laboradors no transmeten optimisme sobre la resposta de la presidenta del Parlament. «Veurem», diuen. «Borràs té capacitat per fer el que vulgui, per designar-lo o no. Tant pot fer el que vulgui que va acabar designant Aragonès per després fer-lo fracassar amb l'abstenció del seu partit», van assenyalar en la direcció del PSC. Així i tot, els socialistes catalans asseguren que no han estudiat encara què faran si finalment la presidenta del Parlament rebutja la petició d'Illa. «Encara no hem arribat a això. Esperarem a la votació i al fet que Illa anunciï que vol ser designat», van afegir.

La portaveu socialista, Eva Granados, no va voler avançar ahir quins passos seguirà la seva formació, però sí que va reivindicar el dret d'Illa a tenir el seu propi debat d'investidura: «Som molt curosos amb els temps i la institucionalitat. Ara estem immersos en un debat d'investidura. Quan sortim i comptem els vots, veurem què és el que toca fer. Ja saben, com hem dit durant tota la campanya, que Illa, el guanyador de les eleccions, està disposat a posar-se davant d'un debat d'investidura», va defensar en roda de premsa.

Una altra ronda de consultes

Els socialistes pensen que Borràs està obligada a obrir una altra ronda de consultes. El que no està clar és en quin moment ha de començar-la, perquè podria dilatar els temps fins que Aragonès rebi el suport de Junts. Mentrestant, el PSC té temps de tornar a buscar el suport de la bancada no independentista, tot i que no compta ni amb l'aval dels comuns.