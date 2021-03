L'oci nocturn exigeix la desescalada per a una indústria «agonitzant»

L'oci nocturn continua exigint una flexibilització de les mesures restrictives imposades al sector des de principis de la pandèmia. Després de l'èxit de la prova pilot del concert del passat dissabte al Palau Sant Jordi, al qual van assistir 5.000 assistents, la patronal de l'oci nocturn espanyol, Spain Nightlife, reclama un calendari de desescalada per poder reobrir les portes dels seus establiments.

En un comunicat, l'organització sense ànim de lucre torna a reivindicar que l'oci nocturn «és un sector segur» i reclama més proves pilot com la del dissabte. Tito Pajares, president de Spain Nightlife, defensa que l'oci nocturn «es troba agonitzant, sense ajudes i sense cap idea de quan podrà reobrir».

Per a Pallers, el concert celebrat al Palau Sant Jordi el dissabte demostra que «és perfectament compatible el desenvolupament de l'activitat i la protecció de la salut de les persones». Per això, l'associació exigeix que se substitueixi el tancament total dels seus establiments i que en el seu lloc s'implantin «estrictes mesures preventives i de seguretat, com ara tests previs o equips de desinfecció d'aire avalats per les autoritats sanitàries». A més, Pallers defensa que realitzar cribratges per accedir als seus locals podria fer que gran part de la població tingués accés a tests.