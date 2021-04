Aragonès demana "precaució" a la ciutadania per la Setmana Santa

Crida de Pere Aragonès a la "responsabilitat" de la ciutadania de cara a la Setmana Santa. El vicepresident amb funcions de president ha publicat un vídeo a Twitter aquest dijous a la tarda, en plena operació sortida: "Aquests dies que venen continuem sent tots responsables davant la covid-19, prenent sempre totes les precaucions". "Depèn de nosaltres, de la nostra actitud, frenar l'increment de contagis. Només ens en sortirem si pensem en el bé col·lectiu", ha insistit Aragonès a la xarxa. Les xifres de la pandèmia continuen empitjorant avui. L'Rt puja a 1,20 i el risc de rebrot a 275 (+8). Tot i això, hi ha 44 ingressats menys (1.454), però tres crítics més (414). S'han declarat 1.768 nous casos de covid-19 a Catalunya i 12 morts.





Aquests dies que venen continuem sent tots responsables davant la covid-19, prenent sempre totes les precaucions. Depèn de nosaltres, de la nostra actitud, frenar l'increment de contagis. Només ens en sortirem si pensem en el bé col·lectiu. pic.twitter.com/eJz29AP977 — Pere Aragonès ?? (@perearagones) April 1, 2021

L'operació sortida de Setmana Santa a l'aeroport del Prat, arran de les restriccions imposades per la crisi de la covid-19. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) veu "inacceptablement lent" el ritme de vacunació contra la covid-19 a Europa . En un comunicat, el departament europeu de l'OMS lamenta elsi insta les autoritats a mantenir les mesures sanitàries i de distància social per "compensar la baixa cobertura per les vacunes".