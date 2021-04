Demanen 6 anys als Mossos acusats d'una agressió racista

SOS Racisme sol·licita una pena de 6 anys de presó i 12 més d'inhabilitació per cadascun dels sis agents acusats d'una agressió racista contra un jove a Sant Feliu Sasserra (Bages) el 2019. L'entitat que representa el jove agredit demana que els agents siguin jutjats per un delicte de tortures, afectació a la integritat moral, vexacions, humiliacions i lesions físiques. «Tot això comès amb l'agreujant de racisme», asseguren en un comunicat. El jutjat de primera instància i instrucció 5 de Manresa va tancar la instrucció a principis de març en veure «indicis raonables i suficients» per considerar que els fets podrien constituir un delicte contra la integritat moral i un delicte de lesions.

SOS Racisme remarca que aquest no és un cas aïllat, ja que «l'any passat es van disparar les denúncies d'identificacions policials per perfil racial al carrer, que van passar d'un 39% el 2019 a un 74% el 2020».